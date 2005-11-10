Hellas Verona, doppia tegola per Baroni: si fermano De Battisti e Suslov

Brutte notizie in casa Hellas Verona dopo il pareggio contro il Pisa di ieri. Il tecnico Marco Baroni infatti dovrà fare a meno per circa un mese e mezzo del fantasista Suslov per un nuovo problema fisico. Lo slovacco infatti in questa stagione ha già saltato quattro gare, su otto giocate, a causa delle proprie condizioni fisiche ed era rientrato contro i toscani dopo due gare in cui non era stato convocato. Out anche il terzino De Battisti che ha invece riportato un trauma distorsivo al ginocchio

Il bollettino medico su Suslov e De Battisti

Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Davide De Battisti, uscito al 22' della partita disputata domenica 25 ottobre contro il Pisa, hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Il Club comunica inoltre che, nella stessa partita, il calciatore Tomas Suslov ha subito una lesione di medio grado al bicipite femorale destro.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione dei rispettivi quadri clinici.