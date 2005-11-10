Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'8ª giornata: Galloppa allunga in vetta

L’ottava giornata di Serie B ha tracciato un solco netto in vetta e ha prodotto una pioggia di gol. Il Palermo capolista ha battuto 2-1 la Carrarese al Barbera: Johnsen ha sbloccato al 26', Rubino ha pareggiato al 74' e Vavassori ha firmato il sorpasso all’80', per il 22° punto in classifica. Resta in scia il Mantova (17 punti), vittorioso 0-1 sul campo della Virtus Entella con il gol lampo di Gliozzi al 12'.

Il risultato più clamoroso arriva da Catanzaro, dove l’Ascoli ha ribaltato lo svantaggio firmato da Koffi e ha vinto 1-6, con doppietta di Gori e reti di Acampora, Gattoni, Corradini e Milanese, salendo a 15 punti. Il Modena ha travolto 3-0 il Cesena già nel primo tempo, con la doppietta di Belotti e il sigillo di Folino, e ora è terzo con 16 punti.

Il Benevento ha espugnato 0-3 il campo dell’Arezzo con i gol di Siatounis, Okereke e Mignani, raggiungendo quota 14 insieme al Pisa, fermato sull’1-1 a Verona dall’Hellas. Colpi esterni anche per il Vicenza, che ha vinto 0-2 a Empoli con Rauti e Pellizzari, per la Juve Stabia, che a Cremona ha ottenuto con Bellich un successo pesante in chiave penalizzazione (4 punti), e per il Padova, che ad Avellino ha vinto grazie a Zuelli.

Tra Südtirol e Sampdoria è finita 1-1: Verschaeren aveva portato avanti i blucerchiati, ma Molina ha trasformato il rigore del pari al 96', lasciando la Samp penultima con 5 punti. In coda c’è il Catanzaro, fermo a 4 punti, che dopo il ko interno con l’Ascoli ha esonerato Gorgone e affidato la panchina a Michele Mignani.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo l'ottava giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Daniele Galloppa (Modena) 6.81 (8)

2. Francesco Modesto (Mantova) 6.63 (8)

3. Francesco Tomei (Ascoli) 6.56 (8)

4. Antonio Floro Flores (Benevento) 6.56 (8)

5. Alessandro Nesta (Avellino) 6.50 (8)

6. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.50 (8)

7. Guido Pagliuca (Carrarese) 6.50 (3)

8. Paolo Bianco (Pisa) 6.44 (8)

9. Pietro De Giorgio (Juve Stabia) 6.38 (8)

10. Davide Possanzini (Südtirol) 6.31 (8)

11. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 6.29 (7)

12. Cristian Bucchi (Arezzo) 6.13 (8)

13. Fabio Gallo (Vicenza) 6.06 (8)

14. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.00 (1)

15. Alessandro Diamanti (Cesena) 5.94 (8)

16. Marco Baroni (Hellas Verona) 5.88 (8)

17. Antonio Calabro (Padova) 5.75 (8)

18. Fabio Pecchia (Cremonese) 5.75 (6)

19. Matteo Andreoletti (Empoli) 5.67 (3)

20. Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8)

Esonerati

Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)

Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)

Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)

Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)