Pallone d'Oro, ma non solo. Il vero sogno di Harry Kane? Diventare un giocatore di NFL

Assieme a Kylian Mbappé e Lamine Yamal, Harry Kane è uno dei grandi favoriti per il Pallone d’Oro 2026. A 33 anni, il centravanti del Bayern Monaco stasera potrebbe diventare così il primo inglese a conquistare il premio dopo Michael Owen, che lo vinse nel 2001. A sostenerne la candidatura ci sono una stagione straordinaria, con la bellezza di 61 gol in 51 partite coi bavaresi, e un bottino complessivo di 73 reti tra club e Nazionale. Numeri da fuoriclasse assoluto, anche se dietro il bomber implacabile sotto porta c’è un uomo con passioni e ambizioni decisamente lontane dai campi di calcio.

Tutto iniziò con un provino... fallito

La sua storia, del resto, è anche quella di un bambino a cui qualcuno aveva detto che non era abbastanza prestante. A otto anni venne infatti allontanato dall’Academy dell’Arsenal perché reputato fisicamente inadatto, ma non smise mai di credere nel proprio sogno. Dopo essere tornato a giocare con il Ridgeway Rovers, a Chingford (Londra), riuscì a rilanciarsi fino ad approdare al Tottenham, il club per cui aveva sempre fatto il tifo. Un percorso che gli ha insegnato a non arrendersi davanti ai rifiuti e che oggi rappresenta una parte imprescindibile della sua identità.

Il (vero) sogno di Kane? Giocare in NFL

Anche nella vita privata Kane è rimasto strettamente legato alle proprie radici. Si è sposato con la fidanza di sempre, Katie Goodland, conosciuta da bambino a scuola, e insieme i due hanno avuto quattro figli. Ma la curiosità più divertente riguarda la sua passione per il football americano: l'Uragano del Bayern è infatti un grande ammiratore di Tom Brady, leggenda della NFL, tanto da aver chiamato Brady uno dei suoi due cani. E proprio il football americano, in futuro, potrebbe diventare molto più di un hobby: Kane ha dichiarato di prendere seriamente in considerazione l’idea di tentare la carriera da kicker nella NFL dopo aver lasciato il calcio, prevedendo di allenarsi per sei mesi o un anno prima di provarci. Per davvero.