Pallone d'Oro, l'unica 'italiana' è 19ª in classifica: si tratta di Tessa Wullaert

Dopo aver vinto il titolo di capocannoniera della Serie A Women nella passata stagione, 14 reti in 22 presenze, e trascinato la squadra nerazzurra alla conquista di un posto in Women’s Champions League ed essere passata in estate all’ambizioso Como 1907 dove ha già messo a sego quattro gol in altrettante gare di campionato, per Tessa Wullaert arriva anche un prestigioso riconoscimento internazionale.

Wullaert al 19° posto nel Pallone d’Oro

Unica rappresentante del nostro campionato nella lista delle 30 candidate al Pallone d’Oro che sarà assegnato questa sera a Londra, la belga classe ‘93 è entrata fra le prime venti giocatrici al mondo mettendosi alle spalle campionesse internazionali come l’olandese Miedema, la statunitense Levelle, le francesi Malard e Bacha e l’inglese Greenwood. Un riconoscimento che rende meno amara la lista del Pallone d’Oro di quest’anno dove non è presente alcuna giocatrice italiana dopo la presenza di Manuela Giugliano, 27ª nel 2024, Sofia Cantore e Cristiana Girelli, rispettivamente 24ª e 16ª nella passata edizione.

Le dieci finaliste del Pallone d'Oro Femminile

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Melchie Dumornay (Lione)

Caroline Graham Hansen (Barcellona)

Patri Guijarro (Barcellona)

Pernille Harder (Bayern Monaco)

Ewa Pajor (Barcellona)

Claudia Pina (Barcellona)

Alexia Putellas (Barcellona/London City Lionesses)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

La classifica dalla posizione 11 alla posizione 30

11 – Yui Hasegawa (Manchester City)

12 – Klara Buhl (Bayern Monaco)

13 – Mariona Caldentey (Arsenal)

14 - Wendie Renard (Lione)

15 – Cata Coll (Barcellona)

16 – Mapi Leon (Barcellona/London City Lionesses)

17 – Esmee Brugts (Barcellona)

18 – Barbra Banda (Orlando Pride)

19 – Tessa Wullaert (Inter/Como)

20 – Selma Bacha (Lione)

21 – Scarlett Camberos (Club America)

22 – Manaka Matsukoubo (North Carolina Courage/Chelsea)

23 – Momoko Tanikawa (Bayern Monaco)

24 – Kerstine Casparij (Manchester City)

25 – Caroline Weir (Real Madrid/Lione)

26 – Alex Greenwood (Manchester City)

27 – Rose Levelle (Gotham FC)

28 – Viviane Miedema (Manchester City)

28 – Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)

28 - Lorena (Kansas City Current)