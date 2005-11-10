Vicenza, che carica per la sfida contro il Modena: il Menti sarà tutto esaurito
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Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:04Serie B
autore Tommaso Maschio
26.10.2026 21:04Serie B
La squadra biancorossa è alla caccia di una vittoria interna che manca dal 21 agosto contro il Catanzaro. E potrà contare sulla spinta dei propri tifosi
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© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana
Il Vicenza per ritrovare una vittoria casalinga che manca da fine agosto (3-2 contro il Catanzaro) potrà contare sull’apporto dei propri tifosi. Contro il lanciatissimo Modena, attualmente terzo con sei punti di ritardo sul Palermo capolista e trascinato da Andrea Belotti, infatti il Menti sarà esaurito in ogni ordine di posti come comunicato dal club veneto sui propri canali:
La società L.R. Vicenza è lieta di informare che in occasione della partita L.R. Vicenza-Modena tutti i settori dello Stadio Romeo Menti sono andati sold out.
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