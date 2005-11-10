Cairo: “Nel 2018 mi chiesero di prendere il Bari. Ma avevo appena acquistato RCS”

Il presidente del Torino, e del gruppo editoriale RCS, Urbano Cairo nel corso dell’evento ‘Il Corriere racconta l’Italia’, in corso a Bari per celebrare i 150 anni del Corriere della Sera, ha svelato un retroscena sul possibile acquisto del club locale dopo il fallimento del 2018 e l’approdo della famiglia De Laurentiis.

Le parole di Cairo sul Bari

“Decaro mi chiamò nel 2018 perché voleva che io prendessi il Bari. In quel momento, però, non potevo farlo, in quanto avevo appena preso Rcs ed ero evidentemente molto impegnato nel risanamento”, sono le parole di Cairo riprese da Telebari che ricorda quell’episodio e spiega i motivi per cui declinò l’invito. Per l’imprenditore si sarebbe trattato di un bis visto che nel 2005 acquistò proprio il Torino dopo il fallimento chiamato dall’allora sindaco del capoluogo piemontese Sergio Chiamparino.

Cairo poi si sofferma sulla Puglia: “Si tratta di una regione molto effervescente, che sta facendo molto bene, che sta crescendo in maniera significativa. - prosegue il numero uno di RCS MediaGroup - Noi abbiamo anche aperto un ufficio, per quel che riguarda la parte del digitale, dell’online proprio qui a Bari, dove abbiamo un bel numero di persone impiegate, più di 50, quindi noi crediamo moltissimo in questa regione”.