Pallone d'Oro 2026, chi vincerà tra Kane, Mbappé e Yamal? Intanto Lautaro arriva 22°

18.20 - Iniziano a uscire le prime posizioni dei 30 finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro 2026. Dai due ventinovesimi Sadio Mané e William Saliba al 20° Willian Pacho, c'è spazio anche per il capitano nerazzurro Lautaro Martinez (22°). La lista:

29° Sadio Mané

29° William Saliba

28° Julian Quinones

27° Bruno Fernandes

26° Dayot Upamecano

25° Marquinhos

24° Luis Diaz

23° Nuno Mendes

22° Lautaro Martinez

21° Gabriel Magalhaes

20° Willian Pacho

Chi vota e come funziona

Il vincitore del Pallone d’Oro viene scelto da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking FIFA per il premio maschile e delle prime 50 per quello femminile. Per stabilire i Paesi ammessi al voto, si fa riferimento alla classifica FIFA in vigore l’8 settembre 2026, data di pubblicazione delle candidature. La valutazione prende in considerazione le prestazioni offerte nel periodo compreso tra il 3 agosto 2025 e il 19 luglio 2026, includendo anche gli impegni con le nazionali, come i Mondiali e la Coppa d’Africa.

I giurati devono basare le proprie scelte su tre criteri, in ordine di importanza: il rendimento individuale, le capacità di leadership e il ruolo da trascinatore; i risultati collettivi e i trofei conquistati; infine, la classe e il fair play dimostrati in campo. Ogni votante seleziona dieci calciatori tra i 30 finalisti, ordinandoli secondo i propri giudizi. La lista dei candidati viene stilata dalla redazione di France Football, insieme ai membri della redazione de L’Équipe, ad almeno un giurato dell’edizione precedente e agli ambasciatori UEFA: Luis Figo e Fabio Capello per il premio maschile e Nadine Kessler per quello femminile.

Solo un calciatore di Serie A tra i finalisti

La Serie A è presente nella corsa al Pallone d’Oro 2026 con un solo rappresentante: Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si conferma tra i candidati al prestigioso riconoscimento dopo una stagione da protagonista, impreziosita dal successo con l’Inter e dalle prestazioni di alto livello offerte con la maglia dell’Argentina al Mondiale.

La lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro

Jude Bellingham (Real Madrid); Pau Cubarsí (Barcellona); Marc Cucurella (Real Madrid); Ousmane Dembélé (Psg); Luis Díaz (Bayern Monaco); Bruno Fernandes (Manchester United); Gabriel (Arsenal); Erling Haaland (Manchester City); Achraf Hakimi (Psg); Harry Kane (Bayern Monaco); Khvitcha Kvaratskhelia (Psg); Lamine Yamal (Barcellona); Sadio Mané (Al-Nassr); Marquinhos (Psg); Lautaro Martínez (Inter); Kylian Mbappé (Real Madrid); Nuno Mendes (Psg); Lionel Messi (Inter Miami); João Neves (Psg); Michael Olise (Bayern Monaco); Willian Pacho (Psg); Julián Quiñones (Al-Qadsiah); Declan Rice (Arsenal); Rodri (Barcellona); Fabián Ruiz (Psg); William Saliba (Arsenal); Ferran Torres (Psg); Dayot Upamecano (Bayern Monaco); Vinícius Jr. (Real Madrid); Vitinha (Psg).

Il grande giorno è arrivato: questa sera, alle ore 21 (ora italiana), sarà assegnato il Pallone d'Oro 2026. La cerimonia, prima grande novità, si svolgerà a Londra e non a Parigi, con Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal grandi favoriti per la vittoria di questa edizione. Saranno assegnati anche il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa al miglior giovane talento Under 21, il Trofeo Yashin al miglior portiere, il Trofeo Gerd Muller al miglior attaccante, il Trofeo Socrates al giocatore più impegnato in attività umanitarie, sociali, di solidarietà o di difesa dei diritti umani fuori dal campo, nonché i premi al miglior allenatore dell'anno e al miglior club della stagione. Segui, come di consueto, il live testuale di TuttoMercatoWeb.com!