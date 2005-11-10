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Valentini: "Elezioni FIGC, Lega Serie A spaccata ma tutto è nelle sue mani"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 18:15Altre Notizie
26.10.2026 18:15Altre Notizie
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L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha parlato della possibile candidatura di Adriano Galliani alla presidenza della Federcalcio: "Io provo ad analizzare una situazione che allo stato attuale è tutta nelle mani della Lega Serie A. Chi riuscirà a conquistare la candidatura sarà l'unico candidato alla presidenza della Federazione. Le altre leghe o, con la Lega Dilettanti che convergerà sul candidato della Lega Serie A. Però c'è una spaccatura interna alla Lega. Se pensate che i maggiori sponsor di Malagò, ossia Marotta e Percassi, ora vogliono Galliani, è chiaro che la Lega è spaccata. Vedremo chi prenderà le undici firme minime per candidarsi, ma non è uno spettacolo esaltante.

Mancano pochi giorni ormai. Le altre componenti si parleranno mercoledì, ma speriamo che la Lega Serie A partorisca il suo nome. Se l'Assocalciatori dovesse decidere di candidare Malagò, certamente Malagò non si espone a una sconfitta chiara, perché non avendo dalla sua parte tutte le componenti è meglio tirarsi fuori. Perché Galliani? I sostenitori di Malagò a giugno pensavano di eleggere un burattino che avrebbe obbedito agli ordini dei suoi sostenitori e che avrebbe fatto le cose che gli avrebbero chiesto. Si tratta di Mancini, Bianchedi, Signori, del segretario generale, che poi Malagò abbia in qualche scaso esagerato nella forma, più che nella sostanza, perché devono essere coinvolte le varie componenti...Potrebbe verificarsi un'altra ipotesi, anche se fantasiosa, ossia che nè Malagò nè Galliani raggiungano le undici firme per candidarsi e si arriverebbe a uno stallo e andare avanti con un altro Commissario, che difficilmente potrebbe essere ancora Malagò. La Lega Dilettanti a giugno ha votato per Abete, ora lui ha detto che non è più candidato e ha messo a disposizione i voti per il candidato della Serie A. Da una parte c'è Malagò che è convinto di avere 11 voti della A, dall'altre c'è Galliani sostenuto da Percassi e Marotta, che credo siano sicuro di avere le 11 firme, altrimenti fanno fare una figuraccia a Galliani e la fanno loro due". 

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