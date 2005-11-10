Pallone d'Oro 2026, rivelata la lista dei dieci finalisti. Tre giocano nel PSG
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Luca Bargellini
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26.10.2026 19:50Serie A
Manca sempre meno alla nomina del vincitore del Pallone d'Oro 2026. Sono rimasti in dieci in lizza per il premio di France Football
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© foto di Image Sport
Il countdown delle nomination al Pallone d'Oro 2026 sta continuando e pochi minuti fa il cerchio dei giocatori ancora in lizza per il premio di France Football si è ulteriormente ristretto. Sono, infatti, dieci i calciatori ancora in corsa per vincere la palma del migliore al mondo per l'anno 2026. Eccoli:
Ousmane Dembélé (PSG)
Erling Haaland (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Monaco)
Kvicha Kvaratskhelia (PSG)
Kylian Mbappe (Real Madrid)
Lionel Messi (Inter Miami)
Michael Olise (Bayern Monaco)
Fabian Ruiz (PSG)
Lamine Yamal (Barcellona)
A questo punto non resta che attendere la cerimonia ufficiale che prenderà il via alle ore 21.
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