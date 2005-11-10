Pallone d'Oro Femminile: le 10 finaliste. Ci sono Putellas, Pajor e Russo

L'Equipe ha annunciato le dieci finaliste per il Pallone d'Oro Femminile che sarà assegnato questa sera a Londra. A farla da padrona è il Barcellona campione d'Europa in carica con ben quattro calciatrici e mezzo: si tratta di Graham Hansen, Guijarro, Pajor e Pina (tutte ancora in blaugrana) e Putellas (ora al London City Lionesses). A queste si aggiungono Temwa Chawinga del Kansas City Current, Dumornay del Lione, Harder del Bayern Monaco, Russo dell'Arsenal e Shaw del Manchester City. La favorita è la spagnola Putellas, già vincitrice due volte del premio, ma attenzione alla polacca Pajor (capocannoniera di Champions League) oltre a Russo e Dumornay.

Wullaert nelle prime venti

L'unica rappresentante del nostro campionato, la belga Tessa Wullaert, si è invece classificata al 19° posto dopo aver conquistato il titolo di migliore marcatrice della scorsa Serie A Women con la maglia dell'Inter ed essere passata in estate all'ambizioso Como 1907. Fra le trenta finaliste, va ricordato, non vi è alcuna giocatrice italiana.

Le dieci finaliste del Pallone d'Oro Femminile

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Melchie Dumornay (Lione)

Caroline Graham Hansen (Barcellona)

Patri Guijarro (Barcellona)

Pernille Harder (Bayern Monaco)

Ewa Pajor (Barcellona)

Claudia Pina (Barcellona)

Alexia Putellas (Barcellona/London City Lionesses)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

La classifica dalla posizione 11 alla posizione 30

11 – Yui Hasegawa (Manchester City)

12 – Klara Buhl (Bayern Monaco)

13 – Mariona Caldentey (Arsenal)

14 - Wendie Renard (Lione)

15 – Cata Coll (Barcellona)

16 – Mapi Leon (Barcellona/London City Lionesses)

17 – Esmee Brugts (Barcellona)

18 – Barbra Banda (Orlando Pride)

19 – Tessa Wullaert (Inter/Como)

20 – Selma Bacha (Lione)

21 – Scarlett Camberos (Club America)

22 – Manaka Matsukoubo (North Carolina Courage/Chelsea)

23 – Momoko Tanikawa (Bayern Monaco)

24 – Kerstine Casparij (Manchester City)

25 – Caroline Weir (Real Madrid/Lione)

26 – Alex Greenwood (Manchester City)

27 – Rose Levelle (Gotham FC)

28 – Viviane Miedema (Manchester City)

28 – Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)

28 - Lorena (Kansas City Current)