Lamine Yamal, l'ex YouTuber con due nomi per ringraziare chi salvò economicamente i suoi

Non solo Harry Kane e Kylian Mbappé, anche il giovanissimo Lamine Yamal è tra i candidati principali al Pallone d’Oro 2026. L'attaccante del Barcellona, nato il 13 luglio 2007, ha già conquistato Europeo e Mondiale con la Spagna, imponendosi come uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale di oggi e non solo di domani. Ma dietro il numero 10 blaugrana si nascondono storie ancora non altrettanto conosciute: dal significato del suo (doppio) nome all’esultanza dedicata al quartiere in cui è cresciuto.

Il nome è un omaggio a due persone speciali

Molti pensano che Lamine Yamal sia banalmente la combo tra nome e cognome, ma la sua storia è decisamente più particolare. "Lamine" e "Yamal" erano infatti i nomi di due uomini che aiutarono economicamente i suoi genitori, Mounir Nasraoui e Sheila Ebana, in un periodo difficile della loro vita. Per ringraziarli, la famiglia decise quindi di dare al figlio entrambi i nomi. Anche la sua esultanza racconta qualcosa delle sue origini: quando segna, Yamal forma con le dita il numero "304", riferimento alle ultime cifre del codice postale di Rocafonda, quartiere di Mataró dove è nato e cresciuto.

La foto con Messi e il passato da YouTuber

Nel 2007, quando aveva appena pochi mesi, Yamal venne fotografato in braccio a Lionel Messi durante una sessione organizzata per un calendario benefico promosso da Diario Sport e UNICEF. La famiglia aveva vinto un sorteggio per farsi immortalare con un giocatore del Barcellona. Quell’immagine è diventata virale soltanto molti anni dopo, ovvero alla vigilia della finale del Mondiale 2026 proprio tra la Spagna di Yamal e l'Argentina di Messi. Da piccolo, inoltre, Lamine si divertiva a realizzare video su YouTube e Instagram, inclusi filmati di unboxing di maglie da calcio. Chi l'avrebbe mai detto che, un giorno, i ragazzini di mezzo mondo avrebbero fatto lo stesso con la sua?