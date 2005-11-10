Il Milan di Amorim 3° ma con chance Scudetto? Il parere degli ospiti

Il Milan, con la vittoria di Udine, si porta al terzo posto insieme alla Roma e insegue Inter e Lazio. Ma la squadra di Amori può inserirsi nella lotta per lo Scudetto? Ecco cosa dicono gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Il Milan può crescere ancora di più, perà non credo possa iscriversi alla corsa Scudetto. Va rispettato, questo sì, mi aspetto una crescita ancora, è una squadra che non mi dispiace, sta cercando di trasferire una mentaslità diversa. Amorim è un tecnico motivato e con intelligenza importante. Ora credo stia cercando di rendere questo gruppo adatto a rispondere a ogni sua chiamata. Sono tutti indizi favorevoli, ma la nota dolente è che Goncalo Ramos non punge. L'attaccante non segna e non è una cosa di poco conto".

Daniele Garbo: "Può essere al massimo da primi quattro posti, la Champions sarebbe già un traguardo importante. Non vedo come possa lottare con le altre lì davanti".

Massimo Bonanni: "Mi sembra di rivivere il Milan di Zaccheroni, se pensiamo a una possibile squadra che possa vincere il titolo. Non è una squadra pronta per me per rimanere così in alto tutto l'anno".

Massimo Orlando: "E' una questione di equilibrio, si è buttato alle spalle una certa idea di calcio, l'altra sera ha fatto 4-4-1-1 per dare più copertura, poi hai giocatori importanti nella fase offensiva. Contro l'Udinese in crisi è vero, ha subito solo un tiro vero. Quando prendi fiducia e la classifica è buona, potrà poi più avanti provare qualcosa di diverso. Ma dare stabilità e sicurezza, senza cercare soluzioni particolari, credo sia la cosa più importante".

Giovanni Mussa: "La classifica difficilmente mente, ma siamo in una fase ancora breve. Il Milan sicuramente ha avuto una crescita importante, da quando ha cambiato sistema di gioco, che riesce ad integrare nel modo più opportuno anche la vecchia guardia, e questo aiuta nella gestione della squadra nella settimana. Hai più scelte senza crearti problemi particolari. Il fatto che la punta non segni ancora è un altro margine di crescita. Oggi è una squadra concreta, che c'è, vediamo per quanto. E avremo subito un primo vero banco di prova".

Francesco Bonfanti: "Ha espresso a Udine il carattere di Amorim e sta migliorando anche dietro. Il tecnico ha avuto coraggio poi nel mettere alcuni elementi come Diawara, si è inventato Bartesaghi sulla sinistra, mancano i gol di Ramos ma il Milan ci arriva a calciare in porta, ha le soluzioni per fare male. Per me le risposte sono arrivate. Amorim ora deve sistemare un po' di cose, punta nettamente più al campionato che all'EL".

Monica Colombo: "Mi sembra un po' prematuro, ma ha gli stessi punti della Roma. Il suo problema è trovare la quadra, di avere un undici credibile e riserve non all'altezza. Se Amorim non fa altri esperimenti cervellotici...".

Antonello Valentini: "No, penso però possa ambire legittimamente alla Champions. Lo vedo troppo a corrente alternata".

Mario Tenerani: "No, secondo me Amorim farà bene ma vedo l'Inter che è di un altro pianeta".