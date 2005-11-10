Barletta, Romano invita alla calma. E sul mercato: "Già attenzionati possibili rinforzi a gennaio"

“Leggo sui social di una società in difficoltà, ma invito tutti a non allarmarsi. Certamente ci aspettavamo di più e siamo delusi dalla partita di sabato, ma siamo in linea con i nostri obiettivi”. Il presidente del Barletta Marco Arturo Romano dopo la sconfitta contro la Scafatese, e le voci di riflessioni sul tecnico Massimo Paci, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club per fare il punto della situazione e allontanare le nubi all’orizzonte: “Il nostro obiettivo era quello di salvare la categoria e quello rimane, non mi sembra una situazione così drammatica. Non bisogna estremizzare nelle difficoltà e nelle vittorie, bisogna acquisire una mentalità da professionismo perché questa è una categoria dove si possono perdere le partite”.

Sul momento di difficoltà e il mercato

Romano spiega inoltre che non ci saranno cambiamenti radicali in società, mentre sul mercato di è vigili qualora servissero interventi: “Siamo vigili sulla situazione societaria e sui calciatori. È chiaro che, se la situazione dovesse peggiorare, interverremo come è giusto che faccia una società che vuole svolgere bene il proprio compito. Stiamo vicini alla squadra, i conti si tirano alla fine. - prosegue il numero uno biancorosso come riporta Lacasadic.com - La campagna acquisti è chiusa, se domani dovessi prendere Maradona non potrebbe giocare perché le liste sono bloccate. Dico a chi mi chiede rinforzi immediati che al momento non è possibile”.

“Con il direttore Volume abbiamo già analizzato la situazione e messo nel mirino alcuni giocatori importanti che serviranno da gennaio in poi. - conclude Romano -Vi invito tutti a stare sereni e tranquilli".