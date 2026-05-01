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Sampdoria-Sudtirol 1-0, le pagelle: Abildgaard decisivo, Martinelli super, Merkaj in ombra

Sampdoria-Sudtirol 1-0, le pagelle: Abildgaard decisivo, Martinelli super, Merkaj in ombraTUTTO mercato WEB
© foto di luca.bargellini
Andrea Piras
Oggi alle 17:20Serie B
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Risultato finale: Sampdoria-Sudtirol 1-0

SAMPDORIA
Martinelli 7 - Poche le occasioni per mettersi in mostra nel primo tempo, nel secondo sale letteralmente in cattedra salvando prima su Pietrangeli e poi di piede sulla conclusione di Odogwu.

Di Pardo 6 - Si sgancia molto sulla corsia di destra anche se non sempre riesce a metterci una pezza sulle sgroppate avversarie. Partita senza sussulti ma nemmeno senza sbavature.

Palma 6 - Lombardo lo schiera dal primo minuto al posto di Hadzikadunic. Ingaggia un duello fisico con Pecorino fin dai primi minuti. Sfiora il gol del vantaggio con una bella giravolta da attaccante all’interno dell’area di rigore. Qualche errore in fase di impostazione che sarebbe potuto costare caro. Dal 68’ Hadzikadunic 6 - Sicuro al centro della difesa nel momento di maggior spinta dei giocatori di Castori.

Viti 6,5 - Svetta al centro dell’area di rigore mostrando la sua importanza nella retroguardia blucerchiata. Lascia poco spazio per colpire contro un giocatore comunque sempre letale come Merkaj.

Giordano 6 - Conferma sulla corsia di sinistra per il ragazzo cresciuto nel vivaio blucerchiato. Contiene le sfuriate altoatesine con tranquillità facendo vedere in fase di sviluppo dell’azione sulla sinistra.

Abildgaard 7 - Alzato a centrocampo come nella gara contro il Cesena. Si vede che è a suo agio e nella prima frazione di gara svetta più in alto di tutti spendendo il pallone di testa alle spalle di Adamonis portando in vantaggio la sua squadra.

Ricci 7 - Dirige il traffico con grande diligenza in mezzo al campo. Qualità nel passaggio del pallone e tranquillità nell’impostare l’azione. Con lui in mezzo al campo la Sampdoria ha svoltato.

Henderson 6 - Balla fra una posizione di interno di centrocampo e quello di trequartista lasciando pochi riferimenti al Sudtirol. Sempre nel vivo dell’azione si sgancia allargandosi sulle corsie laterali. Dal 74’ Conti 6 - Un mix fra errori e interventi sicuri in mezzo al campo.

Begic 6 - Un motorino quando accelera con la palla fra i piedi anche se dal punto di vista della pericolosità combina davvero poco. Avrebbe sui suoi piedi la palla del raddoppio in due occasioni ma spreca clamorosamente. Dal 90’ Pierini s.v.

Brunori 6 - Fa a sportellate con la difesa avversaria senza mai risparmiarsi. Detta la linea di passaggio ai compagni ma soprattutto serve sulla testa di Abildgaard la palla che il danese spedisce in porta sbloccando il punteggio. Dal 90’ Coda s.v.

Cherubini 6 - Partita di sostanza del numero 10 blucerchiato che è sempre nel vivo del gioco. La retroguardia avversaria è molto fisica ma riesce comunque a portare a casa la sufficienza. Dal 68’ Cicconi 6 - Più difensivo ovviamente che il suo predecessore. Ci mette l’anima per inseguire l’avversario.

Attilio Lombardo 8 - La salvezza porta la sua firma. Il pubblico lo osanna e lui compie l’ennesima impresa che, dopo quella da giocatore nel 2002 e da vice l’anno scorso, porta i blucerchiati ad evitare la Serie C. Squadra rivitalizzata e con la giusta dose di cattiveria.

SUDTIROL (a cura di Dennis Magrì)
Adamonis 6,5 - È provvidenziale quando a fine primo tempo si oppone alla conclusione (centrale) di Begic, così come al 57’ quando con un colpo di reni neutralizza il tiro deviato dell’esterno.

Veseli 6 - Non è chiamato a interventi prodigiosi, tiene bene la posizione e dalle sue parti la Samp attacca con meno frequenza.

Pietrangeli 6 - Tiene bene, tutto sommato, il controllo della retroguardia. Non perde mai di vista Brunori, restandogli attaccato e giocando da “ombra” del bomber blucerchiato. A inizio ripresa sfiora il gol del pareggio, Martinelli devia la traiettoria.

El Kaouakibi 5 - Non è preciso negli interventi: pronti-via e lascia spazio a Palma per concludere in porta; a fine primo tempo crea un buco clamoroso per la ripartenza di Begic, ma per sua fortuna la Samp non concretizza. Distratto. Dal 77’ F. Davì s.v.

Molina 5 - Imperdonabile l’errore con cui spalanca le porte all’azione che condurrà all’1-0: tiene troppo la sfera, la regala a Cherubini e lo stende al limite beccandosi il giallo. In una fase così delicata della stagione sono episodi che rischiano di pesare. Dall’82’ Tonin s.v.

Tait 5,5 - Abildgaard, da buon incursore, lo brucia sul tempo in occasione dell’1-0. Per il resto tocca tanti palloni nel settore centrale, ma giocando spesso in orizzontale.

Tronchin 5,5 - È il calciatore che prende l’iniziativa per rompere un po’ gli schemi, ma non è preciso con il pallone tra i piedi. Non particolarmente brillante. Dal 61’ Crnigoj 5,5 - Entra e pochi secondi dopo si prende un cartellino giallo. Ha pure un’occasione per segnare dal limite dell’area, ma conclude debolmente e centrale.

Zedadka 6 - Si sgancia raramente dalla linea mediana, ma quando lo fa crea la migliore potenziale occasione da rete del Sudtirol: arriva sul fondo e va al cross arretrato, ma nessun compagno lo segue. Lotta su ogni pallone. Dal 61’ Verdi 5 - Entra, ma non si vede.

S. Davì 6 - Spinge poco, si limita soprattutto a contenere le avanzate di Begic. E quando dalle sue parti attacca anche Di Pardo, nasce qualche pericolo. Un po’ meglio nella ripresa, più propositivo.

Pecorino 6 - Lotta e fa continuamente a sportellate con i difensori avversari, tanto lavoro sporco per i compagni e pericoloso in un paio di circostanze.

Merkaj 5 - Prova a non dare punti di riferimento ai difensori avversari, ma di fatto non li dà neppure ai compagni. Cercato poco e male, non riesce a pungere. Dall’82’ Odogwu s.v.

Fabrizio Castori 5,5 - Va bene la solidità difensiva, l’attenzione all’equilibrio, ma a questo punto della stagione e dopo un periodo così e così bisognerebbe anche provare a osare qualcosina in più. Sorprende con qualche scelta iniziale, ma la mossa non paga. Ritmo lento, prevedibile e poche occasioni, leggermente meglio nella ripresa con la voglia di riprendere il risultato.

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