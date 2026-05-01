TMW Sudtirol, Castori: "Abbiamo regalato l'episodio del gol. Possiamo ancora salvarci"

Al termine della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi:

E' arrivata una sconfitta ma la sua squadra ha provato a rendersi pericolosa.

"E' stata una partita morto equilibrata decisa da un episodio: una punizione che abbiamo regalato. Poi ci abbiamo messo l'impegno per recuperare e abbiamo avuto due occasionissime senza riuscire a pareggiare. E' una sconfitta che non meritavamo, abbiamo però l'ultima partita per giocarci la salvezza diretta. E' un risultato negativo ma la prestazione dei ragazzi non è rapportato alla sconfitta".

Ora come si prepara l'ultima gara di campionato?

"Abbiamo l'ultima partita in casa e dobbiamo vincerla così ci salviamo".

Come spiega il periodo negativo?

"Questa squadra ha avuto sette giocatori infortunati di cui quattro per interventi chirurgici. Quando subiscono infortuni lunghi e seri, la riatletizzazione non è facile poi ci sono state alcune situazioni negative che hanno causato questo calo di rendimento. Abbiamo però tentato di recuperare non è successo come a La Spezia. Dobbiamo solo rimanere concentrati per preparare l'ultima partita".

Tronchin in campo dal primo minuto dopo il riscaldamento?

"Frigerio ha accusato un problema e non è riuscito ad essere disponibile. E' un problema accusato in settimana e sentiva ancora male ma anche Tronchin era reduce da un infortunio. Rimaniamo concentrati, possiamo ancora salvarci. La prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo perso per un episodio. Dobbiamo fare autocritica per come è maturato l'episodio del gol, la Sampdoria non ha fatto nulla per vincere".

Ha parlato alla squadra?

"Non ho parlato alla squadra. Bisogna mantenere alta la fiducia, recuperare le condizioni fisiche per giocare la partita senza inventarsi nulla".

Ancora sulla prestazione?

"La prestazione l'abbiamo fatta tranne la punizione regalata. Se stai perdendo 1-0 a Genova dalla Sampdoria ci può stare regalare un contropiede. Non dobbiamo perdere la fiducia".