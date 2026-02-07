Modena, Sottil: "Fischi a fine partita sacrosanti, dobbiamo invertire il trend"

Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha commentato nel corso della conferenza stampa post-match, la sconfitta casalinga della sua squadra contro la Sampdoria.

Il commento sul match.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con gran furore e pressing agonistico. Non abbiamo trovato il gol, ma siamo arrivati spesso nell’area di Martinelli. Prendiamo un gol da Brunori per mancanza di energia. Con i cambi siamo riusciti a rientrare in partita e l’avevamo ripresa con merito, ma quello che abbiamo fatto non basta, dobbiamo essere più cattivi. Non serve rimanere troppo a lungo su questa sconfitta e da domani dobbiamo reagire. Quando vai sotto devi osare, però la squadra ha riacciuffato la partita. La Sampdoria ha fatto un mercato stellare, hanno dei giocatori di qualità e hanno fatto due eurogol. Ho sempre visto la mia squadra in partita. Vogliamo continuare a essere protagonisti di questo torneo. A Venezia abbiamo l’obbligo di fare una prestazione di livello”.

Il momento della squadra.

“Non mi sento di dire che è mancata la fame. I ragazzi ci mettono sempre il massimo e sappiamo che nel calcio i dettagli fanno la differenza in positivo e in negativo. Ogni pallone va giocato con la massima ferocia. Dobbiamo invertire questo trend casalingo e i fischi a fine partita sono sacrosanti, ma posso assicurare che tutti lavoriamo dando il massimo”.