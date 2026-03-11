Icardi al River Plate? Maxi Lopez non sarebbe contrario: "L'importante è che faccia gol"

Stasera Eduardo Coudet farà il suo debutto sulla panchina del River Plate nel match contro l’Huracán, con l’obiettivo di affrontare subito alcune criticità della squadra, a partire dalla carenza di gol dei suoi attaccanti. La scarsa produttività offensiva ha alimentato voci su possibili rinforzi nel prossimo mercato, e uno dei nomi più chiacchierati è quello di Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray in Turchia. Sul tema è intervenuto Maxi López, ex attaccante di River e "legato" a Icardi dalla nota vicenda che ha coinvolto anche Wanda Nara: "Se fa gol, ben venga chiunque".

Lopez conosce bene la pressione di giocare nei Millonarios: in quattro anni ha collezionato 70 presenze e 16 gol, brillando soprattutto nel Superclásico del 2004, performance che gli permise di approdare al Barcellona. Al momento, però, si tratta solo di voci social. Enzo Francescoli, direttore tecnico del club, ha precisato che nessuno ha formalmente proposto Icardi e che il giocatore stesso non ha mai avuto contatti con River.

Arrivato in Turchia come star, Icardi è diventato il massimo goleador straniero nella storia del Galatasaray, sebbene quest’anno abbia visto ridursi i suoi minuti in campo, una circostanza che potrebbe complicare il rinnovo, visto che il contratto scade a giugno. Nella stagione in corso ha segnato 15 gol e fornito 2 assist in 37 partite, indossando quasi sempre la fascia da capitano.