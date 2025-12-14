Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone 1-1 al 45'. Koutsoupias risponde a Tonin
Finisce la prima frazione di Pescara-Frosinone, ultimo match in programma per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Al 45' il risultato è sull'1-1 grazie alle reti di Tonin per il Delfino al 1' e il pareggio dei ciociari con Koutsoupias al 5'. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
In corso
Pescara-Frosinone 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F)