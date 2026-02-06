Kouamè e Vasquez lasciano la Serie A. Caso Romagnoli, altri strascichi: le top news delle 22

Christian Kouamé saluta la Serie A e la Fiorentina: "L'Aris Salonicco comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Christian Kouamé dalla ACF Fiorentina. L'attaccante ha firmato un contratto della durata di un anno e mezzo. Christian Michael Kouamé Kouakou è nato ad Abidjan (Costa d'Avorio) il 6 dicembre 1997. Trasferitosi giovanissimo in Italia, è cresciuto nei settori giovanili di Prato, Sassuolo e Inter. L'esplosione: Nel 2016 debutta tra i professionisti con il Cittadella, dove in due anni colleziona 63 presenze, 15 gol e 10 assist, attirando l'attenzione dei grandi club".

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha analizzato nei dettagli il caso Romagnoli: "C'è molta gente che apre bocca e gli dà fiato senza sapere come funziona una società, questo intossica l'ambiente perché il tifoso vuole sognare. Se volete vi faccio vedere i contratti firmati con la squadra in cui sarebbe andato Romagnoli, andando anche contro un comunicato ma parlando con la società e l'allenatore. Se l'operazione è saltata non è colpa di qualcuno a Formello, il tempo di telegrafi e fax è finito, bastava una firma ma se a quel poveraccio di Romagnoli non viene detto come stanno le cose cosa c'entra. Questo fa onore a Romagnoli, qui non c'è discussione, ci sono sorrisi. Questa storia fa solo onore ad Alessio Romagnoli".

La Roma ufficializza la partenza di Devis Estiven Vásquez Llach in direzione Besiktas. "Vasquez ceduto in prestito al Besiktas. In bocca al lupo, Devis!", si legge infatti sul canale X dei giallorossi in merito alla cessione del portiere colombiano classe 1998. Arrivato alla Roma il 28 luglio 2025, da svincolato, l'ex Milan, Ascoli ed Empoli non ha collezionato presenze col club capitolino.