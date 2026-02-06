Cosenza, addio Kouan… ma senza borsone: il club chiede la restituzione di tutto il kit
Una vicenda ai limiti del surreale, ma che in realtà non rappresenta né un caso isolato né una novità assoluta. L’addio di Christian Kouan al Cosenza si chiude infatti con un episodio che ha generato tra i tifosi rossoblù un sentimento a metà tra l’indignazione e il sarcasmo. Non tanto per il trasferimento del centrocampista verso il Benevento, una scelta già maturata da tempo dall’ex Perugia, quanto per la singolare richiesta avanzata dal club calabrese al momento della cessione.
Alla partenza per la Campania, a Kouan è stato infatti chiesto di lasciare nello spogliatoio l’intero kit tecnico fornito dalla società: dai calzettoni al borsone, passando per pettorine, maglie, k-way, parastinchi e tutto il materiale in dotazione.
Una procedura che, però, non rappresenta un unicum. Come evidenziato da Tifocosenza.it, al termine di ogni stagione tutti i tesserati sono tenuti a riconsegnare l’abbigliamento al magazziniere del club. In caso contrario, il valore del materiale viene scalato dall’ultima mensilità della stagione.