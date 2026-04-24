Zazzaroni sulle parole di Zampolli: "Pensate che tragedia. Al Mondiale vada chi lo merita"

"Non hai vinto, ritenta, modello boero. Ci ha riprovato". Inizia così il fondo di Ivan Zazzaroni pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano commenta la richiesta di Paolo Zampolli di ripescare l'Italia al posto dell'Iran per il Mondiale che si svolgerà in Stati Uniti, Messico e Canada: "Pensate che tragedia, però, se fosse davvero possibile andare in America da giugno a metà luglio: abbiamo una federazione devastata da Zenica, un ct dimissionario, il capo delegazione Buffon che a 48 anni ha cominciato a credere agli alieni, lo stagista Bonucci che suggerisce Guardiola (lo paga lui), due candidati alla presidenza federale che più diversi di così non si può, una quantità di giocatori, anche nazionali, allarmati dalle voci sulla loro frequentazione di escort tra i 19 e i 25 anni e i rispettivi avvocati in assetto di guerra".

Nel suo editoriale ha proseguito sottolineando che "l’unica verità è che Zampolli ha titillato le nostre debolezze riuscendo perfino a dividerci: da una parte chi afferma il valore del merito sportivo (il ministro Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio) e dall’altra chi andrebbe a casa Trump anche con suo cugino in panchina e il massaggiatore nel ruolo di trequartista, quello che ci manca dal 2010".

Zazzaroni infine chiosa sul fatto che debba prevalere "sempre la sportività. E allora vada chi lo merita".