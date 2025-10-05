Emergenza difensiva Juventus, tocca a Rugani e... Pedro Felipe. Chi è il giovane brasiliano

Quella che si presenta questa sera alla sfida contro il Milan dell’ex Allegri è una Juventus piuttosto rimaneggiata in difesa, visto pure il nuovo forfait del leader della difesa bianconera Bremer. Questo, legato ad assenze pure in altri reparti, porta tra le altre cose al debutto stagionale da titolare di Daniele Rugani, chiamato a guidare dal centro la retroguardia in una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà e con alle spalle appena 11 minuti in stagione, tutti in Champions League.

Per rendere ulteriormente l’idea dell’emergenza di casa Juventus, Tudor è stato ‘costretto’ a promuovere in prima squadra il giovane Pedro Felipe, classe 2004 che è punto di riferimento per la difesa della NextGen (8 presenze, tutte da titolare, e un gol con la selezione Under 23) e che questa sera vive il gratificante momento della prima convocazione e panchina allo Stadium, con la prima squadra della Vecchia Signora. Lo farà con il numero 44 sulle spalle.

Chi è Pedro Felipe? I canali della Juventus, promuovendo la notizia della sua prima convocazione con i 'senior', lo descrivono così: "Fisico imponente e senso della posizione, un perno della retroguardia della seconda squadra bianconera con cui - fra tutte le competizioni - ha collezionato 26 presenze fino ad arrivare, oggi, alla prima convocazione con i più grandi".