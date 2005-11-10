Serie B, 8ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. D'Angelo-Samp, pari beffa

Sono terminate le partite di Serie B, iniziate alle 15.00 e valide per l'8ª giornata. Comincia in modo amaro l'avventura di D'Angelo alla guida della Sampdoria, pareggiando per 1-1 contro il Sudtirol e subendo il gol del pari su rigore allo scadere del recupero. Grande affermazione del Modena contro il Cesena: mattatore Belotti, autore di due dei tre gol gialloblù. Mantova corsaro a Chivari contro la Virtus Entella: con questi tre punti, mette pressione alla capolista Palermo. Colpi esterni anche di Padova e Juve Stabia, contro Avellino e Cremonese. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo cadetto:

SERIE B - 8ª GIORNATA

Empoli-Vicenza 0-2

20' Rauti, 85' Pellizzari

Sabato 24 settembre 2026

Avellino-Padova 0-1

19' Zuelli

Cremonese-Juve Stabia 0-1

24' Bellich

Modena-Cesena 3-0

14', 31' Belotti, 34' Folino

Sudtirol-Sampdoria 1-1

34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)

Virtus Entella-Mantova 0-1

12' Gliozzi

Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli

Ore 19.30 - Arezzo-Benevento

Domenica 25 settembre 2026

Ore 15.00 - Palermo-Carrarese

Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 19

Mantova 17*

Modena 16*

Pisa 13

Sudtirol 13*

Ascoli 12

Avellino 11*

Benevento 11

Padova 10*

Arezzo 10

Virtus Entella 9*

Vicenza 9*

Hellas Verona 8

Juve Stabia 8°*

Cesena 8*

Carrarese 7

Empoli 7*

Cremonese 6*

Sampdoria 5*

Catanzaro 4

* una gara in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva