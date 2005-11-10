Casarano, nuovo portiere per il futuro: arriva il classe 2008 Menga

Ufficiale
Casarano, nuovo portiere per il futuro: arriva il classe 2008 MengaUfficiale
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:33Serie C
autore Daniel Uccellieri
25.10.2026 13:33Serie C
Il Casarano ufficializza l'arrivo di Christian Menga, portiere classe 2008 proveniente dal Città di Fasano e attualmente svincolato.
TUTTOmercatoWEB
La società Casarano calcio comunica di ave acquisito le prestazioni professionali del calciatore Christian Menga, portiere classe 2008, proveniente dal Città di Fasano, in regine di svincolo, dopo l’estromissione della società biancazzurra dai campionati nazionali
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Oggi
14:35 Serie C
Serie C, il Trento batte la Juventus e si riprende il 2° posto. Vince anche il Monopoli
11:48 Serie C
Union Brescia, Corini: "Legittimo criticare ma la squadra merita anche sostegno e rispetto"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi