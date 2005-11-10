L'eurogol dell'ex che non ti aspetti: il sottovalutato Ellertsson e il retroscena di mercato

Lo scorso 15 marzo il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, parlava così di Mikael Egill Ellertsson dopo una sfida al Verona: "Premesso che tutti sono protagonisti, nel tabellino lui non entra mai perché non fa mai assist o gol, ma io parto sempre da lui per fare la formazione. Fa un grande lavoro, con lui puoi fare un cambio in meno, lo metti a destra, a sinistra, mezzala, dà grande disponibilità. Per me è il più sottovalutato di tutta la rosa".

Ellertsson non parla molto, ma corre tanto e lo fa in ogni zona di campo. I suoi numeri realizzativi non sono esaltanti: un gol in queste prime otto giornate, uno l'anno scorso, due in quello prima. Ma oggi contro il Venezia ha fatto una super rete dalla distanza. Senza poi esultare, per rispetto della squadra che lo ha scelto quattro anni fa, portandolo a mettersi in mostra in Serie A. E che la scorsa estate, nei colloqui con il Genoa per parlare di altri giocatori (come Norton-Cuffy) un pensierino per riportarlo a casa lo ha fatto.

Non che l'idea abbia poi preso corpo, visto che De Rossi in primis non ha mai pensato di fare a meno di lui. Ed oggi, nella conferenza stampa post-partita, di lui l'allenatore ha spiegato: "Ellertsson? Lo difendo qui ma a Pegli lo 'massacro'. E' il mio pungiball. Ha questo tiro, ha potenzialità incredibile perché sa fare 3-4 ruoli, è fortissimo. Sono contento per lui perché, a parte gli scherzi, è un ragazzo fenomenale e si allena bene. Forse oggi non era forse la miglior partita per giocarci ma mi piaceva giocare con un calciatore offensivo in più".