Eredivisie, i risultati della 10^ giornata. Domani Feyenoord-PSV vale la vetta
Prosegue la decima giornata del campionato olandese. Pareggio pirotecnico fra Heerenveen e NAC Breda: finisce 3-3. La sorpresa di inizio stagione è il Groningen, che si impone 2-1 in casa del Fortuna Sittard balzando al quarto posto a 18 punti. Vittorie anche per lo Sparta Rotterdam (1-0 sul Telstar) e Volendam (3-0 sull'Heracles). Zwolle-NEC finisce invece 2-2.
Nella giornata di domenica spazio al big match fra Feyenoord e PSV Eindhoven, reduce dal 6-2 al Napoli. L'Ajax, in ritardo in classifica, affronterà invece il Twente.
Il programma completo della 10^ giornata in Eredivisie
Heerenveen-NAC 3-3
Fortuna Sittard-Groningen 1-2
Sparta Rotterdam-Telstar 1-0
Volendam-Heracles 3-0
Zwolle-NEC 2-2
Domenica 26 ottobre
Twente-Ajax ore 12.15
Feyenoord-PSV ore 14.30
AZ-Utrecht ore 16.45
Go Ahead Eagles-Excelsior ore 20
La classifica aggiornata in Eredivisie
1. Feyenoord 25 punti
2. PSV 22
3. AZ 18
4. Groningen 18*
5. Ajax 16
6. Sparta Rotterdam 16*
7. NEC 15*
8. Twente 14
9. Utrecht 13
10. Heerenveen 13*
11. Fortuna Sittard 13*
12. Go Ahead Eagles 10
13. Volendam 10*
14. Excelsior 9
15. NAC 9*
16. Zwolle 9*
17. Telstar 7*
18. Heracles 3*
*una partita in più
