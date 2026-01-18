Serie B, al Palermo basta Segre: 1-0 allo Spezia e quarto posto consolidato
Al Palermo è bastata una rete messa a segno da Segre al 1’ di gioco per aver ragione dello Spezia nel match che chiude la ventesima giornata di Serie B. 1-0 il risultato finale con i rosanero che consolidano il quarto posto a quota 37 punti, mentre lo Spezia resta terzultimo a 17.
Queste le formazioni di partenza del match:
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Veroli; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gyasi; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni. Allenatore Inzaghi
Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Sernicola, Comotto, Valoti, Cassata, Adamo; Soleri, Di Serio. A disposizione: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Verde, Nagy, Artistico, Candela, Aurelio, Vignali, Romano, Kouda, Vlahovic. Allenatore Donadoni
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1
36’ rig. Candellone
Domenica 18 Gennaio 2026
Pescara – Modena 0-2
27’ Zampano, 43’ De Luca
Palermo – Spezia 1-0 (in corso)
1’ Segre
La classifica integrale a turno completato:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 26
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Südtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14