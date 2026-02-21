Serie B, Virtus Entella-Catanzaro: punti importanti in palio al Sannazzari

La Serie BKT è pronta ad entrare nel vivo della stagione, e la ventiseiesima giornata mette in campo un interessante Virtus Entella-Catanzaro. Una gara importante per due squadre che hanno obiettivi diversi, ma lo stesso bisogno di punti.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I ragazzi di Chiappella sono reduci dalla sonora sconfitta sul campo del Palermo per 3-0, un risultato netto, che però tiene ancora la squadra fuori dalla zona playout, che ora è però staccata solo due punti. Contro i calabresi l'obiettivo è quello di sfruttare il fattore campo e allontanare la zona calda.

COME ARRIVA IL CATANZARO - I giallorossi sono invece reduci da una striscia di tre vittorie consecutive, contro Reggiana, Pescara e Mantova, che ha messo fine alla crisi di inizio 2026, quando i ragazzi di Aquilani avevano raccolto un solo punto in quattro partite. Con un solo punto di vantaggio sul sesto posto del Modena, i calabresi vogliono portare a casa punti importanti per difendere una posizione ottimale in vista dei playoff.