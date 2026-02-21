Monza proiettato sul mercato. Piace Beljo della Dinamo Zagabria: folta la concorrenza

Il Monza ha messo gli occhi su Dion Drena Beljo, centravanti croato classe 2002 in forza alla Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato dalla stampa croata, i brianzoli hanno deciso di inviare degli osservatori per seguire dal vivo una partita del giocatore, in compagnia di una folta delegazione di scout internazionali.

Beljo è infatti uno dei profili più monitorati in questo momento in Europa: hanno confermato la loro presenza anche rappresentanti di Burnley, Leicester e Newcastle dalla Premier League, oltre ai francesi dell'Olympique Marsiglia e del Rennes. Un'attenzione che conferma come il giovane attaccante sia diventato un nome caldo sul mercato continentale.

I numeri stagionali parlano chiaro: 12 gol e 1 assist in 22 presenze nella SuperSport HNL, prestazioni che hanno convinto anche la nazionale croata a convocarlo per due occasioni. Il Dinamo lo aveva acquistato nel luglio scorso per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro, strappandolo al Rapid Vienna

Il contratto di Beljo con il Dinamo scade nel giugno 2030.