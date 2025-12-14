Atalanta, Kossounou: "Grande partita, se vogliamo l'Europa dobbiamo avere continuità"

L'Atalanta volta subito pagina dalla brutta sconfitta patita sette gironi fa contro l'Hellas Verona e si impone sul Cagliari per 2-1 grazie alla doppietta di Gianluca Scamacca. Al termine del match ha parlato ai canali ufficiali del club il difensore Odilon Kossounou: “Siamo molto felici di aver vinto questa partita. Sapevamo che non sarebbe stato facile, loro giocano molto in verticale e per noi difensori giocare contro certe squadre non è mai semplice, ma abbiamo fatto una buona partita. Siamo andati in difficoltà quando ci hanno segnato il gol del pari ma alla fine abbiamo vinto, per cui siamo felici”.

Ha parlato di partita complicata.

“Sì, già l’anno scorso il Cagliari ci mise in difficoltà con le sue palle lunghe. Sappiamo che non è semplice giocare certi tipi di partite ma abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

Palladino vi chiede continuità e l’avete mostrata.

“Sì, venivamo da una grande vittoria contro il Chelsea e non potevamo venire meno stasera (ieri sera, ndr). Dobbiamo continuare ad andare avanti perché sappiamo che la Serie A è un campionato difficile e se vogliamo andare in Champions League o comunque in Europa, dobbiamo vincere di partita in partita. Ogni partita ora è importante”.

Lei però adesso andrà in Coppa d’Africa.

“È una bella sfida per il mio paese (Costa d’Avorio, ndr), siamo i campioni in carica e vogliamo riprenderci il titolo”.