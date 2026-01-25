Serie B, Catanzaro-Sampdoria: staffetta Coda-Brunori per sfatare il tabù trasferta?

La 21^ giornata di Serie B si conclude questa sera con la sfida del Ceravolo: di fronte Catanzaro e Sampdoria. Blucerchiati chiamati a sfatare il tabù trasferta: l’ultimo successo lontano da Marassi risale a più di un anno fa (ottobre 2024), calabresi in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive nel nuovo anno contro Frosinone e Venezia che hanno interrotto il filato di cinque successi di fila. prima della pausa. Calcio d’inizio alle ore 17:15, direzione arbitrale affidata a Simone Sozza.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Il 2026 non è cominciato col piede giusto, ma la classifica resta positiva e nell’ambiente giallorosso c’è voglia di rifarsi dopo il doppio ko con le prime della classe. Aquilani dovrà fare a meno degli squalificati Antonini e Verrengia, coperta corta in difesa considerando anche la cessione di Bettella al Pescara. Pochi dubbi in attacco: Cissé e Iemmello avranno il compito di supportare Pittarello.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Reduce dal pareggio nel derby ligure contro la Virtus Entella, la squadra del duo Gregucci-Foti perde per infortunio uno degli acquisti più importanti messi a segno nel mercato invernale: il regista Salvatore Esposito starà fuori almeno un mese. Possibile esordio dal primo minuto dietro per Palma e Viti, chance anche per Pafundi in avanti. Si va verso la staffetta fra Brunori e Coda.