Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio i play off

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Modena

Il 2026 è stato un po' altalenante per la squadra emiliana che però a febbraio sembrava avesse ritrovato smalto con tre successi di fila fra cui quello in casa del Venezia. Poi una nuova, inattesa, flessione con le sconfitte contro Padova ed Entella e un pari nel derby che sa di brodino caldo. Il margine sulla nona è ancora importante da gestire – nove punti –, ma serve ritrovare la brillantezza e l’efficacia di un tempo per non mettere a rischio il sesto posto.

Calendario

La prima delle tre sfide a cui sarà chiamato il Modena metterà gli emiliani di fronte allo Spezia. Nelle ultime uscite le squadre in lotta per non retrocedere hanno messo in difficoltà la formazione di Sottil che dunque dovrà prendere con le molle la gara contro una squadra galvanizzata dal successo in rimonta sul Monza. A metà settimana ci sarà poi lo scontro diretto con il Catanzaro in trasferta: una gara che potrebbe riaprire anche la corsa al quinto posto. Infine nuovo impegno fra le mura amiche con un’altra squadra a caccia della salvezza come il Mantova. Con una sterzata i play off sarebbero blindati, altrimenti toccherà guardarsi alle spalle per non mettere in pericolo gli spareggi.

Modena-Spezia: 13/03 ore 20:30

Catanzaro-Modena: 17/03 ore 20:00

Modena-Mantova: 21/03 ore 19:30