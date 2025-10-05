Pioli non si nasconde: "Sono preoccupato per i risultati della Fiorentina e la poca attenzione"

"Sono preoccupato per i risultati e per la poca attenzione ai dettagli, ma oggi la squadra ha giocato e lottato. Mi sarei preoccupato se vedessi i miei ragazzi timorosi, che si lasciano andare. Oggi abbiamo giocato anche meglio della Roma, si vede che dovremmo fare qualcosa di diverso". Risponde così alla domanda che lascia intendere apprensione sul suo futuro Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa dopo essere finito al tappeto per 2-1 contro la Roma.

Non tanto la sconfitta singola, ma la sequela di risultati infelici e ben distanti dalle ambizioni a inizio stagione del club gigliato. Infatti in 6 partite di Serie A la Viola non è ancora mai riuscita a strappare una vittoria: 3 pareggi e altrettante sconfitte il complessivo, che hanno trascinato la Fiorentina in fondo alla classifica. Al quartultimo posto a pari merito con Genoa e Verona a quota tre punti.

Non solo la Fiorentina non gira ma chi è parso un pesce fuor d'acqua e nell'ombra di Moise Kean è stato Albert Gudmundsson, sostituito alla ripresa per far spazio a Piccoli: "Certo che mi aspetto di più, deve lavorare con più qualità e personalità", ha spiega Pioli. "Detto questo non posso concentrarmi su un singolo: deve migliorare il livello collettino nei 90 minuti".