Sassuolo, ridotta la squalifica del Primavera Tomsa: rimarrà fuori fino al 30 settembre

Parzialmente accolto il reclamo di Troy Tomsa del Sassuolo. Il giocatore vede ridurre la sua squalifica, che ora durerà sino al 30 settembre 2026: "Il calciatore della Primavera del club neroverde era stato squalificato dal giudice sportivo fino al 31 dicembre 2026 per aver rivolto gravissime minacce ed essere entrato in contatto fisico con il direttore di gara.

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo di Troy-Leo Tomsa, il calciatore classe 2007 della Primavera del Sassuolo squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31 dicembre 2026. La Corte ha rimodulato la squalifica del giocatore, che non potrà scendere in campo fino al 30 settembre 2026. Tomsa era stato sanzionato a seguito dell’espulsione comminatagli in occasione del match con il Napoli dello scorso 7 marzo, valido per la 29ª giornata del campionato Primavera, “per aver rivolto gravissime minacce e ingiurie ed essere entrato in contatto fisico con il direttore di gara”.

Cosa è successo

Il giocatore del Sassuolo Primavera è stato autore di un brutto gesto durante la sfida di campionato tra Napoli e neroverdi. Intorno all'ora di gioco il centrocampista emiliano è stato espulso ed è andato su tutte le furie, strattonando l'arbitro e prendendolo per la divisa. Un gesto che ha scatenato un parapiglia in campo, con gli avversari che si sono frapposti tra lui e il direttore di gara e i compagni che hanno accompagnato il 2007 all'uscita dal campo.