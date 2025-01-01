Serie B, gli arbitri della 16ª giornata. Venezia-Monza a Galipò. Palermo-Samp a Pezzuto
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 16ª giornata del campionato di Serie B
CATANZARO-AVELLINO
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Di Gioia-Pressato
IV° Ufficiale: Striamo
VAR: Gualtieri
AVAR: Manganiello
CESENA-MANTOVA
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Biffi-Rinaldi
IV° Ufficiale: Sacchi G.
VAR: Baroni
AVAR: Maresca
CARRARESE-VIRTUS ENTELLA
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Belsanti-Colaianni
IV° Ufficiale: Dini
VAR: Giua
AVAR: Fabbri
JUVE STABIA-EMPOLI
Arbitro: Arena
Assistenti: Votta-Pascarella
IV° Ufficiale: Marcenaro
VAR: Nasca
AVAR: Pairetto
PALERMO-SAMPDORIA
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Mokhtar-Cavallina
IV° Ufficiale: Di Mario
VAR: Volpi
AVAR: Di Vuolo
PESCARA-FROSINONE
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Bahri-Zezza
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Serra (on-site Stadio Adriatico Pescara)
AVAR: Prenna (on-site Stadio Adriatico Pescara)
REGGIANA-PADOVA
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Fontani-Catallo
IV° Ufficiale: Zufferli
VAR: Rutella
AVAR: Del Giovane
SPEZIA-MODENA
Arbitro: Perri
Assistenti: Capaldo-Grasso
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Santoro
AVAR: Cosso
SUDTIROL-BARI
Arbitro: Collu
Assistenti: Niedda-Zanellati
IV° Ufficiale: Bonacina
VAR: Paterna
AVAR: Paganessi
VENEZIA-MONZA
Arbitro: Galipò
Assistenti: Cipressa-Emmanuele
IV° Ufficiale: Esposito
VAR: Di Paolo
AVAR: Monaldi
