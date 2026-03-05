Serie B, i migliori portieri dopo la 28ª giornata: Joronen aumenta il vantaggio sugli inseguitori
Ancora una giornata ricca di sorprese in Serie B nel turno infrasettimanale. Il Pescara strappa un 2-2 al Frosinone dopo una partita combattuta, anche se il pari subito nel finale lascia un pizzico di rammarico. In alto alla classifica fanno il loro dovere Palermo, Venezia e Monza, che portano a casa tre punti importanti. Dietro, però, la corsa playoff resta apertissima. Spicca il largo successo del Sudtirol, capace di imporsi 0-4 sul campo della Reggiana. Bene anche Entella e Bari, mentre lo Spezia non va oltre il pareggio contro il Padova.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la ventottesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.52 (27)
2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.32 (28)
3. Sorrentino (Padova) 6.30 (15)
4. Klinsmann (Cesena) 6.27 (28)
5. Festa (Mantova) 6.25 (18)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.