Ndour: "Ho ancora tanti anni e margini davanti. Gol all'andata? Vanoli dice fortuna..."

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha presenziato assieme al suo allenatore nella conferenza stampa della vigilia rispetto alla partita di domani sul campo del Rakow (fischio d'inizio alle ore 18:45), ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

A Ndour è stato chiesto anche quanto si senta vicino alla realizzazione del suo pieno potenziale. E il centrocampista classe 2004 ha risposto in questi termini: "Io lavoro sempre al 110% per provare a raggiungere la mia 'esplosione'. Sono comunque un ragazzo di ancora 21 anni, sono arrivato alla Fiorentina a gennaio (del 2025, ndr) e non era facile entrare in un gruppo di grandi giocatori che faceva risultati. Quest'anno sto trovando più continuità e questo mi aiuta a crescere, ma ho ancora tanti anni di carriera e dei margini di miglioramento davanti".

Nella partita d'andata, tra l'altro, Ndour ha segnato il gol del momentaneo 1-1 con un tiro da fuori area di pregevole fattura. Sul quale è tornato ad esprimersi così nelle scorse ore: "In settimana lavoriamo molto sui tiri dal limite, per lui il mio ultimo gol è stato un po' fortunoso quindi non so... (ride, ndr) I tiri da fuori sono situazioni in più per trovare il gol, abbiamo chi calcia bene e le soluzioni balistiche sono molto importanti".

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