Serie B, i risultati parziali della 34ª giornata: Pescara allo scadere. Bene anche Venezia e Modena
Con la serata di ieri, e con il big match dello 'Stirpe', si è aperta la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, quando sono attesi gli ultimi tre confronti.
Intanto, alle ore 15:00, ha preso il via il sabato cadetto, con i primi quattro confronti del giorno, che vedono la capolista Venezia tentare l'allungo: dopo i primi 45', infatti, il risultato parziale del confronto vede i lagunari avanti sulla Virtus Entella. E trova il temporaneo vantaggio anche il Modena, sul campo del SudTirol, mentre si parla di vantaggio casalingo per il Pescara, il cui confronto contro la Samp è iniziato alcuni minuti dopo gli altri per un buco ravvisato alla rete di una delle due porte. In terra campana, invece, al 'Menti' unico pari di questi primi tempi
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Juve Stabia-Cesena 0-0
Pescara-Sampdoria 1-0
45'+2 [rig.] Di Nardo
SudTirol-Modena 0-1
21' Santoro
Virtus Entella-Venezia 0-1
13' Haps
Sabato 11 aprile
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
Già giocata
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 71
Frosinone 69**
Monza 66
Palermo 65**
Catanzaro 53*
Modena 50*
Juve Stabia 45
Cesena 44
Carrarese 42
Avellino 39
Südtirol 39
Mantova 37
Sampdoria 37
Empoli 36
Bari 34
Padova 34
Virtus Entella 34
Pescara 32
Reggiana 30
Spezia 30
* una gara in meno
** una gara in più