Serie B, i risultati parziali della 34ª giornata: Pescara allo scadere. Bene anche Venezia e Modena

Con la serata di ieri, e con il big match dello 'Stirpe', si è aperta la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, quando sono attesi gli ultimi tre confronti.

Intanto, alle ore 15:00, ha preso il via il sabato cadetto, con i primi quattro confronti del giorno, che vedono la capolista Venezia tentare l'allungo: dopo i primi 45', infatti, il risultato parziale del confronto vede i lagunari avanti sulla Virtus Entella. E trova il temporaneo vantaggio anche il Modena, sul campo del SudTirol, mentre si parla di vantaggio casalingo per il Pescara, il cui confronto contro la Samp è iniziato alcuni minuti dopo gli altri per un buco ravvisato alla rete di una delle due porte. In terra campana, invece, al 'Menti' unico pari di questi primi tempi

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 34ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Juve Stabia-Cesena 0-0

Pescara-Sampdoria 1-0

45'+2 [rig.] Di Nardo

SudTirol-Modena 0-1

21' Santoro

Virtus Entella-Venezia 0-1

13' Haps

Sabato 11 aprile

Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro

Ore 19:30 - Monza-Bari

Domenica 12 aprile

Ore 15:00 - Padova-Empoli

Ore 17:15 - Spezia-Mantova

Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese

Già giocata

Frosinone-Palermo 1-1

75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 71

Frosinone 69**

Monza 66

Palermo 65**

Catanzaro 53*

Modena 50*

Juve Stabia 45

Cesena 44

Carrarese 42

Avellino 39

Südtirol 39

Mantova 37

Sampdoria 37

Empoli 36

Bari 34

Padova 34

Virtus Entella 34

Pescara 32

Reggiana 30

Spezia 30

* una gara in meno

** una gara in più