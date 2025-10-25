Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Distefano
Match al cardiopalma allo Stadio dei Marmi di Carrara dove la Carrarese riesce a piegare il Venezia per 3-2 in pieno recupero. Erano stati i lagunari a passare in vantaggio al 13’ grazie a una rete di Adorante, poi nel finale del primo tempo il pareggio firmato da Zuelli. Nella ripresa ancora Venezia avanti con Doumbia, poi all’84’ il pareggio firmato da Rubino. Sembrava finita, ma a recupero ormai inoltrato Distefano trova la rete che regala alla Carrarese i tre punti decisivi.
Con questo risultato la Carrarese balza a quota 14 punti superando proprio il Venezia, che resta invece a 13.
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Carrarese – Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Distefano (C)
Ore 19.30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21*
Monza 17*
Cesena 17*
Palermo 16
Frosinone 15*
Carrarese 14*
Venezia 13*
Juve Stabia 13
Reggiana 12*
Avellino 12*
Padova 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10*
Empoli 10*
Pescara 7*
Catanzaro 6
Spezia 6*
Sampdoria 6*
Bari 6
Mantova 5
*una gara in più