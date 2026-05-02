Cosenza, Emmausso: "Ai playoff con la stessa grinta, determinazione e concentrazione"

Intervenuto ai taccuini di nuovacosenza.com, l'esterno del Cosenza Michele Emmausso ha dichiarato: "Sì, all’inizio dell’anno ero al Cerignola e mi fa piacere che la squadra abbia raggiunto l’obiettivo. Però ora faccio parte del Cosenza e non vedo l’ora che arrivi mercoledì, come tutti i miei compagni. Aspettiamo questo momento da tanto tempo, manca poco e siamo carichi. Ho sempre fatto l’esterno sinistro e mi sono adattato anche a fare l’esterno destro, però il mio ruolo naturale è quello di seconda punta o trequartista. Non è un problema, posso fare tutti i ruoli. Se il mister mi dice di giocare in porta, gioco anche in porta, non è un problema.

Abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo raggiunto un grande traguardo e non era per niente semplice. Ora ce lo godiamo in questi giorni e arriviamo a mercoledì con la testa giusta. Dobbiamo essere spensierati, ma allo stesso tempo super concentrati, perché sono partite in cui non ti puoi permettere di sbagliare nulla. Stiamo lavorando bene e siamo pronti.

Come arriviamo ai playoff? Dobbiamo arrivarci come abbiamo fatto tutto il campionato: con la stessa grinta, determinazione e concentrazione, ma anche spensierati. Non dobbiamo fasciarci la testa, dobbiamo stare sereni. Come dice sempre il mister, siamo una squadra di qualità, una squadra forte. La giocata la creiamo e la facciamo sempre".