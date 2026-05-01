Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò prende definitivamente il largo
Con la 37ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025 in archivio, si aggiorna anche la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.
In testa alla classifica degli assist in Serie B, c'è Giacomo Calò del Frosinone con quattro servizi vincenti in più rispetto al primo degli inseguitori, ovvero Antonio Palumbo del Modena. A quota nove, invece, inseguono Pietro Iemmello del Catanzaro e Salvatore Elia dell'Empoli. Più staccato, a otto assist, Yeboah del Venezia.
Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):
Quattordici assist - Giacomo Calò (Frosinone)
Dieci assist - Antonio Palumbo (Palermo)
Nove assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Salvatore Elia (Empoli)
Otto assist - John Yeboah (Venezia)
Sette assist - Tommaso Berti (Cesena), Simone Trimboli (Mantova), Joel Pohjanpalo (Palermo), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Kike Perez (Venezia)
Sei assist - Mehdi Dorval (Bari), Simone Zanon (Carrarese), Filippo Pittarello e Simone Pontisso (Catanzaro), Fabio Maistro (Juve Stabia), Paulo Azzi (Monza)
Cinque assist - Dimitrios Sounas (Avellino), Fabio Abiuso ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Giorgi Kvernadze e Ilario Monterisi (Frosinone), Alessandro Capelli (Padova), Jeremy Le Douaron (Palermo), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Issa Doumbia e Antoine Hainaut (Venezia)