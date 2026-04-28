Frosinone prima c’è la Juve Stabia. Ma il destino (anche del Monza) passa dal Mantova

Per continuare a sperare in una promozione diretta in Serie A il Frosinone dovrà bissare quanto fatto a Castellammare di Stabia nel 2019-2020 e poi giocarsi tutto negli ultimi novanta (più recuperi) minuti in casa contro il Mantova (proprio la squadra che ospita il Monza questo venerdì). Perché nella stagione appena ricordata per la prima, e ancora unica, volta i Canarini hanno espugnato il campo delle Vespe. Allora terminò col punteggio di 2-0 grazie a una rete di Beghetto dopo appena 10 minuti dal fischio d’inizio e un centro di Ciano al 93’ su calcio di rigore.

Prima, in Serie C, era stato un – quasi – monologo stabiese: 4 vittorie e 1 segno X, soprattutto 8 gol marcati a fronte di solo 2 reti incassate.

Mentre l’anno scorso fu 1-1.

Tirando le somme, 4-1 per affermazioni in favore dei locali, 2 match chiusi in parità.

Com’è terminata la sfida d’andata allo Stirpe?

Successo per 3-0 dei frusinati: Kvernadze al 5’ e al 65’, Calvani al 61’.

Situazione in classifica a qualche giorno dalla 37esima giornata.

Juve Stabia con 50 punti (11V – 17X – 8P con 43GF e 43GS), 33 dei quali sul proprio campo (8V – 9X – 1P con 25GF e 14GS). OK negli ultimi 3 impegni. L’unico stop interno è del 22 febbraio, 1-2 incassato dal Modena. Frosinone a quota 75 (21V – 12X – 3P con 70GF e 34GS), di cui 37 lontano da casa (10V – 7X – 1P con 33GF e 19GS). È in serie positiva da 13 turni. L’unica sconfitta esterna risale allo scorso 4 ottobre, 0-3 rimediata al Penzo dall’attuale capolista.

CONFRONTI DIRETTI A CASTELLAMMARE DI STABIA (SERIE B E SERIE C)

7 incontri disputati

4 vittorie Juve Stabia

2 pareggi

1 vittoria Frosinone

9 gol fatti Juve Stabia

5 gol fatti Frosinone

PRIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA IN CAMPIONATO

Juve Stabia-Frosinone 1-0, 21° giornata 1972/1973

ULTIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA IN CAMPIONATO

Juve Stabia-Frosinone 1-1, 20° giornata 2024/2025