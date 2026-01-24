Serie B, Modena e Palermo si dividono la posta in palio: il big match si chiude sullo 0-0

Modena e Palermo si dividono la posta in palio nello scontro diretto del Braglia, una gara dal grande peso in ottica promozione che termina 0-0 al termine di novanta minuti equilibrati e combattuti. Atmosfera calda sugli spalti e moduli quasi speculari: Inzaghi sceglie il 3-4-2-1 con Gomes a sorpresa dal primo minuto e Segre a supporto di Pohjanpalo, mentre Sottil risponde con il 3-5-2 affidandosi a Nador in difesa.

L’avvio è prudente, con tanto gioco a centrocampo. La prima vera occasione arriva al 13’, quando Santoro colpisce in pieno la traversa con un destro al volo. Il Palermo risponde al 25’ con Ranocchia, ma Chichizola è attento. Le squadre si rispettano molto e faticano a creare altre opportunità nella prima frazione.

Nella ripresa il Modena parte meglio: Pedro Mendes spreca al 51’, poi Gerli impegna Joronen dalla distanza. Al 70’ arriva l’episodio chiave: Palumbo segna il gol dell’ex, ma il VAR annulla per fallo di Gyasi sul portiere. I cambi non rompono l’equilibrio e la partita scivola via senza altre grandi emozioni. Un pareggio che lascia tutto aperto nella corsa alle posizioni di vertice.

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocate

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Modena – Palermo 0-0

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Juve Stabia 33

Modena 33

Catanzaro 31*

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25*

Sudtirol 22*

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 18*

Spezia 17*

Pescara 14

*una gara in meno