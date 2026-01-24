Serie B, Modena e Palermo si dividono la posta in palio: il big match si chiude sullo 0-0
Modena e Palermo si dividono la posta in palio nello scontro diretto del Braglia, una gara dal grande peso in ottica promozione che termina 0-0 al termine di novanta minuti equilibrati e combattuti. Atmosfera calda sugli spalti e moduli quasi speculari: Inzaghi sceglie il 3-4-2-1 con Gomes a sorpresa dal primo minuto e Segre a supporto di Pohjanpalo, mentre Sottil risponde con il 3-5-2 affidandosi a Nador in difesa.
L’avvio è prudente, con tanto gioco a centrocampo. La prima vera occasione arriva al 13’, quando Santoro colpisce in pieno la traversa con un destro al volo. Il Palermo risponde al 25’ con Ranocchia, ma Chichizola è attento. Le squadre si rispettano molto e faticano a creare altre opportunità nella prima frazione.
Nella ripresa il Modena parte meglio: Pedro Mendes spreca al 51’, poi Gerli impegna Joronen dalla distanza. Al 70’ arriva l’episodio chiave: Palumbo segna il gol dell’ex, ma il VAR annulla per fallo di Gyasi sul portiere. I cambi non rompono l’equilibrio e la partita scivola via senza altre grandi emozioni. Un pareggio che lascia tutto aperto nella corsa alle posizioni di vertice.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Juve Stabia 33
Modena 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Spezia 17*
Pescara 14
*una gara in meno