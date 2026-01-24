Serie B, Modena-Palermo 0-0, le pagelle: Joronen sontuoso, bene Gerli

Modena-Palermo 0-0

MODENA

Chichizola 6,5 - Buona prestazione del portiere. Attento nelle uscite, compie un ottimo intervento sul destro da fuori di Ranocchia. Ottima gara.

Tonoli 6 - Gara sufficiente da parte del centrale. Non soffre mai le avanzate avversarie ed è sempre attento nelle marcature. Riesce anche a spingersi in zona offensiva.

Folly Nador 6,5 - Prestazione autorevole. Riesce sempre ad anticipare Pohjanpalo e a non permettergli nemmeno in una occasione di andare al tiro, senza badare al lato estetico.

Nieling 6 - Anche per lui gara sufficiente Copre bene gli spazi e non si lascia sorprendere. In notevole fase di crescita.

Zampano 6,5 - Gara di livello. Regge nella sfida contro Pierozzi e riesce a rendersi utile sia in fase difensiva che offensiva. Mette al centro diverse palle pericolose.

Massolin 5,5 - Sottotono. Rispetto alle sue qualità riesce a mettersi in luce poche volte. Cala poi col passare dei minuti.

Gerli 7 - Tra i migliori in campo. E’ centrale nella costruzione della manovra dei suoi, e sfiora il gol con un destro al limite parato da Joronen. Grande prova.

Santoro 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo con un grande destro che si stampa sulla traversa. Poi gara di corsa e sacrificio. Ottima prestazione. Dall’88’ Magnino S.V.

Zanimacchia 5,5 - Brutta gara da parte dell’esterno. In fase difensiva si rende utile ma è impalpabile in fase offensiva. Insufficiente. Dal 65’ Beyuku 6 - Si rende utile con diverse avanzate sulla fascia. Entra bene e riesce anche a mettere in difficoltà gli avversari. Viene steso in area con un contatto dubbio nei minuti finali.

Pedro Mendes 5,5 - Anche per lui gare sottotono. Riesce poche volte a rendersi pericoloso, complice la prestazione di Bani, e nell’unica occasione da gol spara alto da pochi passi. Brutta gara. Dal 64’ Gliozzi 6 - Subentra bene. E’ sempre ben posizionato nei cross dei compagni. E’ un punto di riferimento, buon ingresso.

De Luca 6 - Gara simile a quella del compagno di reparto Mendes. Ma, a differenza sua, riesce a rendersi utile nella manovra con tanto gioco spalle alla porta. Quando prende posizione è difficile da spostare. Gara sufficiente. Dall’81’ Pyythia S.V.

Andrea Sottil 6,5 - Prepara bene la gara. I suoi sono attentissimi soprattutto in fase difensiva, concedendo poco o nulla agli avversari. Rischiano anche di vincerla sprecando alcune occasioni utili e, in alcuni casi, clamorose. Prestazione che consacra i suoi ad essere protagonisti fino alla fine della stagione.

PALERMO

Joronen 7 - Sontuoso in occasione del destro di Gerli dal limite. Poi, come sempre, è attento nelle uscite e sicuro con i piedi. Mantiene per l’ennesima volta la porta inviolata. Pilastro.

Ceccaroni 6 - Gara sufficiente. Come al solito si rende utile in fase offensiva ma questa volta non riesce ad incidere. In fase difensiva è sempre attento e a tratti insuperabile.

Bani 7 - Ennesima gara monumentale del capitano rosanero. Allontana qualsiasi pericolo si avvicini alla porta rosanero. Poi gestisce il reparto con leadership e carisma. Tra i migliori dei suoi.

Peda 6 - Prova complicata ma prestazione buona del difensore classe 2002. Nonostante la giovane età si rende utile sbagliando in pochissime occasioni. Dal 77’ Bereszynski 6 - Entra in una gara complicata ma con la solita concentrazione ed attenzione. Buona gara

Augello 5,5 - Meno attento del solito. E’ sempre presente in entrambe le fasi, ma questa volta gli errori sono tanti, troppi. Soprattutto sul piano tecnico. Mette pochi palloni e Pohjanpalo ne risente.

Segre 6 - Soffre nel ruolo di trequartista, mostrando non poca difficoltà. Non è nel vivo del gioco in fase di costruzione e questa volta non riesce ad inserirsi bene in area di rigore. Resta comunque la gara di sacrificio e corsa.

Ranocchia 6,5 - Tra i migliori dei suoi. Crea e sfiora il gol con un destro dal limite ben parato da Chichizola. Fa una giocata di assoluta qualità tecnica in occasione del gol annullato di Palumbo. In continua crescita.

Pierozzi 5 - Non una buona gara per l’esterno destro. Complice la presenza di un avversario scomodo come Zampano, non riesce ad incidere in fase offensiva ed è costretto ad aiutare Peda in fase difensiva. Sottotono.

Palumbo 6 - Gara sufficiente per il grande ex di giornata. E’ nel vivo del gioco dei suoi e rischia anche di deciderla, gol poi annullato dall’arbitro Dionisi. Cerca spesso la giocata, ma questa volta non riesce a trovare il jolly decisivo. Dal’85’ Corona S.V.

Gomes 5 - Brutta gara da parte del centrocampista. Sono poche le buone giocate del francese che non entra nel gioco in fase di costruzione e si limita ad aiutare in quella di contenimento. Dal 63’ Gyasi 5,5 - Non entra nel migliore dei modi. Non si rende utile alla causa.

Phojanpalo 5,5 - Prestazione insufficiente anche per il bomber rosanero. Probabilmente non nella miglior condizione fisica, ma si lascia subissare da Nador. Sono poche le palle giocabili, ma questa volta non si rende utile nemmeno spalle alla porta. Dall’83’ Le Douaron S.V.

Filippo Inzaghi 6 - I suoi sprecano un occasione importante per rimanere al passo delle prime in classifica. Tutto sommato i siciliani riescono a mantenere la porta involata e ad uscire indenni da una trasferta complicata. La prestazione è sufficiente e figlia di una fase difensiva solidissima.