Serie B, Monza-Frosinone: Bianco vuole compiere un altro tranello alla capolista

Ventesima giornata, nonché prima del ritorno, del campionato cadetto che prende piede, con numerose partite in contemporanea in questo sabato pomeriggio. Il match di cartello va in scena all'U-Power Stadium, con il Monza pronto a scontrarsi con la capolista Frosinone.

COME ARRIVA IL MONZA

Gli uomini di Bianco hanno lasciato punti per strada nella trasferta di Chiavari, la quale avrebbe permesso ai biancorossi di rimanere in seconda posizione non facendosi scavalcare dal Venezia e rimanendo agganciati alla capolista. Il penalty di Franzoni nel finale è stato pagato a caro prezzo, con il nuovo anno che si è aperto nel peggiore dei modi. Al Brianteo il Frosinone è atteso con grande entusiasmo da parte dei padroni di casa, intenzionati a mettere il bastone tra le ruote anche grazie all'ufficialità di Hernani dal Parma.

COME ARRIVA IL FROSINONE

I ciociari, laureatisi campione d'inverno con il successo con il Catanzaro, si presentano in terra brianzola in piena forma: imbattibilità che permane proprio dalla gara d'andata dello scorso diciotto ottobre, in cui fu decisiva la rete di Keità Balde allo Stirpe. Dopodiché ben undici risultati utili consecutivi, frutto di tre pareggi e otto vittorie, che hanno permesso agli uomini di Alvini di scalare la classifica. L'attacco più prolifico del campionato seppur non vi sia la presenza di alcun bomber vero e proprio: l'attenzionato speciale è Ghedjemis, nonostante sia l'organico a fare la differenza.