Spezia, Roberts in città: vertici con il management per rilanciare il progetto

Momento delicato in casa Spezia, con il club ligure chiamato a invertire la rotta dopo una fase non brillante della stagione. La recente e corposa campagna acquisti conferma però la volontà della società di investire sul presente e sul futuro, nel segno di un progetto ambizioso.

In questo contesto si inserisce la presenza in città di Thomas Roberts, patron dello Spezia, che ha già investito circa 45 milioni di euro nel club. Come riportato da Il Secolo XIX, Roberts è arrivato mercoledì e resterà almeno fino a domenica, con in agenda una serie di incontri con il management.

Riunioni che potrebbero risultare decisive per definire le prossime strategie sportive e societarie.