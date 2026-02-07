Palermo-Empoli 3-2, le pagelle: Pohjanpalo e Joronen decisivi, Ceesay un disastro

PALERMO-EMPOLI: IL RISULTATO FINALE

PALERMO

Joronen 7.5 - La parata su Ignacchiti, spaziale, vale più di 3 punti.

Bani 6 - Gestisce alla perfezione la propria difesa, da vero leader quale è.

Peda 5.5 - In ritardo su Guarino in occasione del vantaggio ospite. Cerca di farsi perdonare ad inizio ripresa linea di porta e leggi della fisica glielo impediscono.

Ceccaroni 6 - Dal suo lato l’Empoli non attacca quasi mai. Sostituito perché esposto al secondo giallo. Dal 45’ Magnani 6 - Ingresso prezioso il suo. Inzaghi sapeva di non poterla rischiare con Ceccaroni ammonito, ed ha avuto ragione.

Pierozzi 6 - A differenza di Augello spinge meno, ma dal lato suo l’Empoli non ha difatti mai sfondato.

Ranocchia 6 - Comincia sottotono salvo poi dare ritmo non solo al gioco ma anche alla pressione offensiva dei suoi compagni di squadra. Più prezioso in fase di costruzione che offensiva. Dal 90’ +1’ Blin S.V.

Segre 6 - Cresce di rendimento ed intensità di pari passo insieme ai suoi compagni di squadra. Dal 82’ Gomes S.V.

Augello 6 - Spina costante nel fianco destro della difesa dell’Empoli. Dal suo lato sono arrivati parecchi cross interessanti.

Le Douaron 6.5 - Il passaggio per Gyasi in occasione del pari è magia pura. Decisivo anche sul gol di Pohjanpalo con un assist. Dal 82’ Vasic S.V.

Gyasi 6 - C’è il suo zampino sul gol del pari. Rivedibile nella gestione di alcune scelte in fase offensiva. Dal 56’ Johnsen 7 - Si presenta con un tocco di tacco che fa partire l’azione del gol di Pohjanpalo. Impatto impressionante il suo sul mondo Palermo.

Pohjanpalo 7.5 - Non ci sono più parole per descrivere questo giocatore. Nullo per 56 minuti ma comunque decisivo.

Filippo Inzaghi 7 - Pesca bene dalla panchina ed ha ragione. Vittoria fondamentale questa per il suo Palermo.

EMPOLI

Fulignati 5.5 - Niente poteva sui gol subiti, che comunque sono tanti.

Guarino 6 - Fa un gol da prima punta vera, da rapace d’area. Nel secondo tempo soffre l’asse Joronen-Augello.

Obaretin 6 - Partita di attenzione e sacrificio la sua, senza troppe sbavature.

Lovato 5.5 - Nel secondo tempo soffre l’asse Joronen-Augello.

Candela 5.5 - Lascia troppo spazio a Le Douaron in occasione del gol di Pohjanpalo, unico neo in una gara piuttosto positiva. Dal 71’ Ceesay 4.5 - Commette un’ingenuità gravissima che è costata la gara ai suoi.

Ghion 5.5 - Timido in fase offensiva, meglio in quella di ripiego e costruzione.

Degli Innocenti 6 - Il migliore fra i suoi. Dà ritmo alla manovra toscana arrivando anche in più occasioni a calciare in porta. Dal 88’ Ignacchiti S.V.

Magnino 5.5 - Prova a fare la voce grossa in mezzo al campo, ma si lascia sopraffare molto spesso dalla foga. Sbaglia infatti diverse scelte tecniche.

Elia 5.5 - La maggior parte degli attacchi dell’Empoli arrivano dal suo lato, eppure non è riuscito ad incidere a dovere. Dal 70’ Ebuehi 6.5 - Entra e dopo pochi secondi trova subito il gol del pari.

Shpendi 5 - Non si vede praticamente mai. Tocca pochissimi palloni. Dal 88’ Popov S.V.

Nasti 5.5 - Calcia un paio di volte in porta non impensierendo mai più di tanto Joronen. Esce per infortunio. Dal 56’ Fila 5 - Ingresso in campo anonimo. Non si rende praticamente mai pericoloso.

Alessio Dionisi 6 - La partita l’aveva preparata benissimo, e la prestazione di tutto rispetto dei suoi lo conferma.