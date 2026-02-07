Juve Stabia, Abate: "Stanotte non si dorme. In allenamento campanelli d'allarme"

È una conferenza stampa dai toni agrodolci, tendenti decisamente all’amaro, quella di Ignazio Abate dopo il pirotecnico 3-3 tra la sua Juve Stabia e il Padova di Andreoletti. Nella 23esima giornata di Serie BKT, le Vespe assaporano a lungo la vittoria, forti di un doppio vantaggio gestito per buona parte della gara, per poi farsi riprendere nel finale a causa di disattenzioni fatali su palla inattiva: “Stanotte non si dorme, questa deve essere la mentalità. Quando butti punti così bisogna essere incazzati”. Il rammarico principale nasce dalla gestione del vantaggio: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo, con un buon primo tempo e 70 minuti in cui non abbiamo subito un tiro in porta. Ma una squadra come la nostra, quando diventa leggera dal punto di vista mentale, fa fatica. Abbiamo difeso senza la bava alla bocca. Ieri in allenamento avevamo preso tre o quattro gol su palle inattive. Questo ci deve far riflettere: le partite si vincono in settimana. Siamo stati leggeri ieri e ce lo siamo riportati in partita oggi.

Mi tengo stretto i lati positivi: il ritorno al gol di Gabrielloni, la rete di Zeroli e il fatto che si sia sbloccato Burnete. Sono iniezioni di fiducia importanti. Kassama ha fatto una buonissima partita, anche se deve migliorare in alcune letture, così come Ricciardi. Speriamo che questa giornata sia da grande insegnamento. Lavoreremo in questi giorni facendo sentire il mio fiato sul collo dei calciatori per andare a Empoli a ottenere i tre punti. Dobbiamo crescere nel gestire la fatica nei minuti finali di una gara e nel portare a casa le vittorie sporche. La strada è lunga e 15 partite sono un’infinità per cui l’obiettivo deve restare sempre la salvezza. Ho troppa esperienza e ho visto troppe cose strane nel calcio”.