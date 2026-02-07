Torino, Baroni: "Tutti ci giochiamo il futuro, il primo sono io. Classifica da migliorare"

Il mister del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna contro la Fiorentina valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Cosa ha detto ai giocatori?

"Il futuro passa sempre dal presente e dalla prestazione di stasera. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, ma ognuno dei giocatori arriva alla partita con le sue motivazioni individuali. Oggi conta la prestazione, abbiamo di fronte una squadra che ha bisogno di punti e serve una prova di altissimo spessore".

Tanti si giocano la conferma?

"Tutti ci giochiamo il futuro, il primo sono io. Dobbiamo dare sempre il meglio di noi stessi e migliorarci. Dobbiamo lavorare e spingere forte, la classifica non ci piace e la vogliamo migliorare".

Che piano di gioco avete preparato?

"Adams e Kulenovic hanno mobilità. Kulenovic ha dato impatto di uomo di squadra, sapendo sacrificarsi. Sa attaccare l'area e ho pensato di metterlo insieme a Che, che mi ha assicurato che sta bene".