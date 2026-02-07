Serie B, troppo Pohjanpalo per l'Empoli: Il Palermo vince 3-2 al Barbera

Un’altalena di emozioni che lascia solo rimpianti. Al “Renzo Barbera” l’Empoli cade 3-2 contro il Palermo al termine di una gara intensa, giocata a viso aperto ma segnata da disattenzioni decisive nei momenti chiave. Agli azzurri non bastano carattere e capacità di reagire: la doppietta di Pohjanpalo e un rigore nel finale condannano i toscani.

L’avvio è promettente. Dopo appena cinque minuti Guarino porta avanti l’Empoli sugli sviluppi di un corner, premiando un approccio aggressivo e determinato. Il pari rosanero arriva però al 24’, in modo rocambolesco: il palo colpito da Gyasi si trasforma in un’autorete di Fulignati, beffato dal rimpallo sulla propria schiena. Prima dell’intervallo è la traversa a negare il nuovo vantaggio agli ospiti, con Peda sfortunato.

Nella ripresa il Palermo ribalta il risultato con Pohjanpalo al 57’, ma l’Empoli non si arrende. L’ingresso di Ebuehi cambia ritmo e proprio l’esterno firma il 2-2 al 72’ con una conclusione potente. Quando il pareggio sembra consolidarsi, però, Ceesay commette fallo su Bani: dal dischetto Pohjanpalo è glaciale e sigla il 3-2.

Nel recupero Joronen salva tutto su Ignacchiti, spegnendo le ultime speranze azzurre. Una sconfitta che pesa, soprattutto per le occasioni sprecate.

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2

43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3

28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)

Modena-Sampdoria 1-2

54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic

Palermo-Empoli 3-2

5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)

Sabato 7 febbraio 2026

Ore 19.30 - Spezia-Virtus Entella

Domenica 8 febbraio 2026

Ore 15.00 - Monza-Avellino

CLASSIFICA

Venezia 50*

Frosinone 46*

Monza 44

Palermo 44*

Cesena 37*

Catanzaro 35*

Juve Stabia 35*

Modena 34*

Carrarese 30*

Sudtirol 29*

Empoli 28*

Avellino 28

Padova 26*

Sampdoria 25*

Mantova 23*

Reggiana 21*

Virtus Entella 21

Bari 20*

Spezia 20

Pescara 15*

* una partita in più