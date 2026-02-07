Serie B, troppo Pohjanpalo per l'Empoli: Il Palermo vince 3-2 al Barbera
Un’altalena di emozioni che lascia solo rimpianti. Al “Renzo Barbera” l’Empoli cade 3-2 contro il Palermo al termine di una gara intensa, giocata a viso aperto ma segnata da disattenzioni decisive nei momenti chiave. Agli azzurri non bastano carattere e capacità di reagire: la doppietta di Pohjanpalo e un rigore nel finale condannano i toscani.
L’avvio è promettente. Dopo appena cinque minuti Guarino porta avanti l’Empoli sugli sviluppi di un corner, premiando un approccio aggressivo e determinato. Il pari rosanero arriva però al 24’, in modo rocambolesco: il palo colpito da Gyasi si trasforma in un’autorete di Fulignati, beffato dal rimpallo sulla propria schiena. Prima dell’intervallo è la traversa a negare il nuovo vantaggio agli ospiti, con Peda sfortunato.
Nella ripresa il Palermo ribalta il risultato con Pohjanpalo al 57’, ma l’Empoli non si arrende. L’ingresso di Ebuehi cambia ritmo e proprio l’esterno firma il 2-2 al 72’ con una conclusione potente. Quando il pareggio sembra consolidarsi, però, Ceesay commette fallo su Bani: dal dischetto Pohjanpalo è glaciale e sigla il 3-2.
Nel recupero Joronen salva tutto su Ignacchiti, spegnendo le ultime speranze azzurre. Una sconfitta che pesa, soprattutto per le occasioni sprecate.
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2
43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3
28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)
Modena-Sampdoria 1-2
54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic
Palermo-Empoli 3-2
5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Sabato 7 febbraio 2026
Ore 19.30 - Spezia-Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino
CLASSIFICA
Venezia 50*
Frosinone 46*
Monza 44
Palermo 44*
Cesena 37*
Catanzaro 35*
Juve Stabia 35*
Modena 34*
Carrarese 30*
Sudtirol 29*
Empoli 28*
Avellino 28
Padova 26*
Sampdoria 25*
Mantova 23*
Reggiana 21*
Virtus Entella 21
Bari 20*
Spezia 20
Pescara 15*
* una partita in più